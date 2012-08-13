У Запорізькій області Honda врізалася в автобус з російськими туристами

У Запорізькій області автобус з 39 громадянами Росії потрапив в ДТП. Про це повідомляє ТСН.ua.

На трасі Москва-Сімферополь між населеними пунктами Новобогданівка і Спаське в Мелітопольському районі Запорізької області зіткнулися Honda і BMW.

Від удару Honda викинуло на зустрічну смугу, де вона зіткнулася з рейсовим автобусом Kia Granbird, в якому їхали з відпочинку 39 громадян Росії.

Удар був такої страшної сили, що рятувальникам довелося вирізати водіїв і пасажирів з розбитих автомобілів.

Водій Honda помер в реанімаційному відділенні лікарні Мелітополя. Його пасажир і водій BMW знаходяться в реанімаційному відділенні у дуже важкому стані. Пасажири автобуса не постраждали.