У Запорізькій області Honda врізалася в автобус з російськими туристами
13:09, 13 серпня 2012Разное
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На трасі Москва-Сімферополь зіткнулися два легковики, один з них вилетів на зустрічну і вдарився в автобус з росіянами.
Аварія сталася на трасі Москва-Сімферополь
У Запорізькій області автобус з 39 громадянами Росії потрапив в ДТП. Про це повідомляє ТСН.ua.
На трасі Москва-Сімферополь між населеними пунктами Новобогданівка і Спаське в Мелітопольському районі Запорізької області зіткнулися Honda і BMW.
Від удару Honda викинуло на зустрічну смугу, де вона зіткнулася з рейсовим автобусом Kia Granbird, в якому їхали з відпочинку 39 громадян Росії.
Удар був такої страшної сили, що рятувальникам довелося вирізати водіїв і пасажирів з розбитих автомобілів.
Водій Honda помер в реанімаційному відділенні лікарні Мелітополя. Його пасажир і водій BMW знаходяться в реанімаційному відділенні у дуже важкому стані. Пасажири автобуса не постраждали.
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