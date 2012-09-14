Укравтопром: збирати гроші з росіян - невдала ідея

Про це йдеться в прес-релізі Асоціації автовиробників України «Укравтопром», переданому УНІАН.

В «Укравтопромі» зазначають, що в РФ за допомогою окремого федерального закону і постанови уряду, що ретельно пропрацював, була впроваджена комплексна система утилізації транспортних засобів, завдяки якій встановлені додаткові стимули для розвитку внутрішнього автомобільного виробництва. «Впровадження утилізаційного збору створило додатковий бар'єр для імпорту готових транспортних засобів з інших країн. При цьому автовиробники, що працюють на території Росії, дістали можливість не платити утилізаційний збір, узявши на себе зобов'язання з утилізації виготовлених ними автомобілів», - йдеться в повідомленні «Укравтопрому».

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В Асоціації нагадують, що в останні тижні український уряд широко декларував намір запровадити в нашій країні заходи, аналогічні російським, тобто ввести утилізаційний збір на транспортні засоби. «Постанова ж № 843 не вводить ніяких податків або зборів, а тільки встановлює нечітку вимогу до осіб, які ввозять транспортні засоби (причому тільки з Росії, а не з усіх країн!), забезпечити утилізацію транспортних засобів після зняття їх з експлуатації або укласти договори з іншими особами на організацію такої утилізації. Фактично це вимога нікого ні до чого особливо не зобов'язує, адже для російських виробників не буде нічого складного в тому, щоб підписати договори з українськими юридичними особами на утилізацію колись автомобілів, що ввозяться зараз, навіть за граничними цінами, задекларованими в постанові», - зазначають в «Укравтопромі».

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В Асоціації вважають, що альтернативою постанові №843 має стати прийняття спеціального закону України про утилізацію транспортних засобів, який передбачатиме стягування утилізаційного збору з усіх транспортних засобів, що імпортуються до України, незалежно від країни походження.