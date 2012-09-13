Голова ВААІД вітає введення утилізаційного збору на російські автомобілі

Таку думку в інтерв'ю УНІАН висловив генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і ділерів (ВААІД) Олег Назаренко.

За його словами, для України введення утилізаційного збору лише на російські автомобілі - це ідеальне рішення. «Я вважаю, що це певна перемога автоімпортерів і ділерів. Як відомо, на сайті Мінекології висів проект постанови про введення утилізаційного збору на всі без винятку автомобілі, що імпортуються до України. Таке рішення було пролобійоване асоціацією «Укравтопром», яка виступала за обмеження імпорту автомобілів до України за допомогою утилізаційного збору. ВААІД же виступав за введення збору лише щодо російських автомобілів, що стане адекватною реакцією України на застосування утилізаційного збору до українських автомобілів з боку Росії. Після цього Україна і Росія зможуть домовитися про взаємне невизнання цього обмежувального заходу, і проблему для автовиробників обох країн буде знято», - пояснив О.Назаренко.

При цьому він нагадав, що голова колегії Євразійської економічної комісії Віктор Христенко вже заявив про те, що між Україною і Росією розпочалися переговори про гармонізацію торговельного законодавства. «З огляду на те, що Україна підписала меморандум про співпрацю з Митним союзом, на Україну будуть поширені такі самі умови торгівлі, які діють усередині Митного союзу. Таким чином, щодо українських автомобілів буде скасовано утилізаційний збір, а ми у свою чергу скасуємо його щодо Росії. Але якби сьогодні цей збір Україною не було введено, ми опинилися б в ролі прохача, тоді як тепер ми можемо почуватися на рівних у переговорах з РФ», - відзначає О.Назаренко.

Підсумовуючи, він підкреслив, що поширення утилізаційного збору на всі без винятку автомобілі, що ввозяться до України, серйозно ускладнило б відносини нашої країни з найважливішими торговельними партнерами. «Це посварило б Україну з ЄС, Японією, США і Південною Кореєю. У результаті могли б серйозно постраждати українські експортери, щодо яких могли бути прийняті у відповідь обмежувальні заходи. У першу чергу це торкнулося б українських металургів», - сказав глава ВААІД.

На цю тему: Україна ввела утилізаційний збір на російські авто

Як повідомляв УНІАН, Україна у відповідь на дії Росії ввела утилізаційний збір на ввезення російських автомобілів і автобусів (постанова Кабміну від 3 вересня 2012 року).

Згідно з постановою, юридичні і фізичні особи, які імпортують автомобілі з Росії, мають сплатити утилізаційний збір. Зокрема, для легкових автомобілів з об'ємом двигуна від 1000 до 2000 куб. см він становить 7,37 тис. грн, від 2000 до 3000 куб. см – 14,08 тис. грн.

Для легкових автомобілів від 3000 до 3500 куб. см величина збору зростає до 19,085 тис. грн, понад 3500 куб. см – 30,25 тис. грн.

При ввезенні автомобілів, старших за три роки, ставка збільшується у 6,2-6,4 разу, а для автомобілів від 3000 до 3500 куб. см – в 8,2 разу.

Утилізаційний збір для транспортних засобів, призначених для перевезення 10 і більше осіб, а також транспортних засобів спеціального призначення і кузовів вагою до 2,5 тис. кг становитиме 19 тис. грн, до 3,5 тис. кг — 30,4 тис. грн, до 5 тис. кг — 38 тис. грн, від 12 до 20 тис. кг — 55,86 тис. грн, і більше 20 тис. кг — 110,2 тис. грн. Для аналогічних транспортних засобів, старших за три роки, залежно від ваги ставка збільшується, мінімум, в 1,5-1,7 разу (до 5 тис. кг), у 4,1-6,8 разу для транспорту вагою 5-20 тис. кг і більше.

Довідка УНІАН. З 1 вересня п.р. Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія утилізаційного збору може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожчими.

Збір було введено з метою захистити російський автопром в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.

В уряді України відзначали, що введення утилізаційного збору не узгоджується з нормами Договору про Зону вільної торгівлі СНД і суперечить Договору Євразійської комісії.