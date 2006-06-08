Чи прагне держава покарати вбивць?

Якщо спиратися на офіційні повідомлення прокуратури та УМВС України в Чернігівській області, лише 6 червня, тобто майже за тиждень після вбивства у Ніжині заступника командира спеціального авіаційного загону МНС України підполковника внутрішньої служби Олега Довганюка, трьох причетних до інциденту співробітників Ніжинського МРВ УМВС України в Чернігівській області було звільнено з органів внутрішніх справ, а двох із них затримано як підозрюваних у вчиненні цього злочину.

Під впливом громадськості, обуреної злочином і поведінкою правоохоронних органів, та активних дій потерпілих та їхніх адвокатів, була призначена і 6 червня проведена повторна комісійна судово-медична експертиза потерпілого силами столичних експертів-медиків, висновки якої, виходячи з попередньо оприлюдненої правоохоронцями інформації, істотно відрізнятимуться від початкової експертизи, виконаної місцевим експертом.

Розслідування цього злочину начебто триває. Проте питання залишаються. Зокрема, до нинішнього часу незрозуміло, чому кримінальна справа початково була порушена прокуратурою за ознаками вбивства через необережність (ст.119 КК України) і за фактом вчинення злочину, хоча очевидці події, виходячи зі змісту їхніх виступів у ЗМІ, прямо вказували на умисний характер позбавлення життя потерпілого та причетних до вчинення злочину працівників міліції.

Огляд місця події у ніч проти 2-го червня, якщо і проводився, то працівниками Ніжинського МРВ УМВС України у Чернігівській області чи за їх участю, котрі, по суті, є якщо не підлеглими, то колегами по роботі підозрюваних, що само по собі породжує обґрунтовані сумніви в їхній незалежності, об’єктивності і неупередженості. У зв’язку з цим виникає питання про те, коли саме співробітники МРВ повідомили органи прокуратури про причетність своїх колег до вказаного інциденту і яких саме дій вжила прокуратура для негайного усунення від процесу збирання доказів працівників міліції.

Однак і розслідування кримінальної справи Ніжинською міжрайонною прокуратурою залишило більше запитань, ніж відповідей. Вести в даному випадку мову про незалежність і неупередженість органу слідства, працівники якого в своїй повсякденній роботі перебували, як мінімум, у тісних службових стосунках із потенційними підозрюваними, проблематично.

Аналогічне питання виникає і у відношенні до місцевого судмедексперта, згідно висновку якого, коли виходити з оприлюднених на прес-конференції прокуратурою і УМВС даних, смерть потерпілого могла настати від падіння з висоти власного зросту. Залишається сподіватися, що після отримання висновків повторної експертизи та їх аналізу, дії місцевого експерта дістануть офіційну оцінку з боку органу розслідування, як того вимагає ст. 97 КПК України.

Весь той час, коли Ніжинська міжрайонна прокуратура „розслідувала” кримінальну справу, причетні до інциденту працівники міліції не лише не затримувались в порядку ст.115 КПК України, незважаючи на викривальні показання безпосередніх очевидців події, але і надалі перебували на своїх посадах в органах внутрішніх справ, маючи можливість впливати на хід слідства, на свідків, знищувати докази, домовлятися про версії захисту тощо.

Прийняття кримінальної справи до провадження прокуратурою Чернігівської області, хоч і вочевидь запізніле, пожвавило слідство, однак не усунуло всіх сумнівів в об’єктивності та неупередженості розслідування. За офіційними повідомленнями правоохоронців, 6-го червня затримані двоє підозрюваних у вчиненні злочину співробітників Ніжинського МРВ УМВС України в Чернігівській області. Однак, як вбачається з повідомлень очевидців у ЗМІ, участь в інциденті з боку нападаючих брало щонайменше 5 осіб.

До цього часу не було повідомлено громадськість, яку правову оцінку дістало майже чотиригодинне позбавлення волі працівниками міліції очевидців події, котрі, згідно з їхніми поясненнями, були звільнені лише завдяки втручанню командування авіазагону. При цьому, з їхніх слів, їм забороняли виходити з машини та приміщення міліції, не дозволяли телефонувати та повідомляти про своє місцеперебування, намагалися схилити до дачі неправдивих свідчень тощо. До складу слідчо-оперативної групи прокуратури області до цього часу входить слідчий Ніжинської міжрайонної прокуратури, доцільність допуску якого до даних та процесу слідства викликає обґрунтовані сумніви.

Весь спектр подій навколо розслідування даної кримінальної справи дозволяє дійти висновку про нагальну необхідність створення незалежного державного органу, який би здійснював слідство у справах про злочини, вчинені працівниками правоохоронних органів. Це питання і надалі залишається актуальним та потребує вирішення на державному рівні.

А поки воно не вирішене, найбільш ефективним способом забезпечення об’єктивності слідства та прав потерпілих у цій справі з числа доступних видається якнайшвидше прийняття її до провадження слідчим підрозділом Генеральної прокуратури України.

Віталій Касько, адвокат Адвокатської компанії „Пукшин і партнери”,

який представляє інтереси потерпілої сторони.