Частина українців платитиме за газ більше: нові тарифи на квітень

Місячні цінники за "блакитне паливо" у порівнянні з березнем зросли на 6 грн.

Українські постачальники газу оприлюднили ціни на квітень. Деякі споживачі платитимуть за природний газ більше, пише профільне видання "ГазПравда".

Зазначається, що нині на ринку працює вісім компаній. Чотири з них пропонують лише річні тарифи, ще чотири – як річні, так і місячні.

Річні пропозиції традиційно не змінилися, а от місячні цінники у порівнянні з березнем зросли на 6 грн.

Таким чином, річні тарифи коливаються від 7,96 до 9,99 грн за куб. Водночас місячні будуть в діапазоні від 8,46 до 31,99 грн за куб. При цьому базовими для населення є саме річні тарифи.

"Переважна більшість побутових споживачів – близько 98%, або понад 12 мільйонів домогосподарств є клієнтами ГК "Нафтогаз України". Її тариф – 7,96 грн за куб діятиме щонайменше до 30 квітня 2026 року", – йдеться в повідомленні.

Влітку 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закони, якими було запроваджено мораторій на підвищення комунальних тарифів. Протягом воєнного стану та шести місяців після його завершення в Україні не зміняться ціни на газ, теплопостачання та гарячу воду.

При цьому в лютому повідомлялося, що в Україні готують план поступової відмови від мораторію на підвищення комунальних тарифів. Але реальні зміни розпочнуться після завершення воєнного стану, а для вразливих категорій громадян обіцяють посилити програму субсидій.

25 березня Верховна Рада України ухвалила закон, який звільняє на час дії воєнного стану та протягом року після його завершення споживачів від сплати за послугу з управління багатоквартирним будинком, якщо він пошкоджений і його експлуатація неможлива через обстріли.

26 березня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд затвердив порядок компенсації за комунальні послуги на пунктах евакуації внутрішньо переміщених осіб. Компенсація покриватиме вартість спожитих комунальних послуг, тепла, води та електроенергії, а також витрати на скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо.

