Міндіча хочуть бачити в Україні: запит про його екстрадицію скеровано до Мінюсту Ізраїлю

Запит довелося доопрацьовувати разом з НАБУ.

Запит про видачу бізнесмена Тимура Міндіча, якого підозрюють у корупції в сфері енергетики, скеровано до Міністерства юстиції держави Ізраїль, повідомила УНІАН речниця генерального прокурора Мар'яна Гайовська-Ковбасюк.

Вона зазначила, що після надходження клопотання від Національного антикорупційного бюро України про видачу осіб в Україну, під час їх опрацювання "виявлено низку процесуальних і технічних недоліків".

"У робочому порядку Офіс Генерального прокурора спільно з НАБУ опрацювали та доукомплектували 24 томи матеріалів, а також підготували і переклали текст запиту", - зазначила вона.

Відео дня

За її словами, після остаточного усунення недоліків і помилок запит про видачу скеровано до Міністерства юстиції держави Ізраїль.

Нагадаємо, що в листопаді 2025 року НАБУ оприлюднило деталі розслідування щодо корупції в енергетичній сфері. Схема отримала назву "Шлагбаум". Пресслужба НАБУ зазначала, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2025 року українським журналістам вдалося зафільмувати бізнесмена Тимура Міндіча, якого підозрюють в організації масштабної корупційної схеми довкола "Енергоатому", в Ізраїлі. Міндіч в розмові з журналістами зазначав, що не має наміру повертатись з Ізраїлю в Україну і давати свідчення. А звинувачення проти себе назвав "маніпуляціями".

У грудні 2025 році у Вищому антикорупційному суді Міндічу заочно обрали запобіжний захід. Йшлося про тримання під вартою. Адвокату, призначеному державою, як представнику сторони захисту, не вдалося зв’язатися з Міндічем особисто.

