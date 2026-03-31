США оголосили про зняття частини санкцій проти Росії

Обмеження зняли з трьох суден, що ходять під російським прапором.

Сполучені Штати Америки оголосили про зняття частини санкцій проти Російської Федерації.

Відповідну заяву оприлюднило Міністерство фінансів США. У повідомленні сказано, що обмеження було знято з двох контейнеровозів та одного судна загального призначення, які ходять під російським прапором.

Згідно з заявою Мінфіну США, санкції знято з контейнеровозів "Феско Монерон" та "Феско Магадан", а також корабля "Св. Николай".

Відео дня

Варто зазначити, що санкції послабили і щодо суден під прапорами інших країн. Зокрема – Мексики і Колумбії.

Санкції проти Росії

Раніше Сполучені Штати тимчасово послабили санкції щодо нафти російського походження. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що цей крок принесе Росії загалом близько 2 мільярдів доларів додаткових доходів. Коли журналістка зауважила, що без помʼякшення санкцій РФ не заробила би нічого, Бессент відповів, що тоді підсанкційну нафту купив би Китай.

Тим часом Європейський Союз нещодавно ухвалив рішення щодо продовження санкцій проти Росії ще на пів року – до вересня. У чинний перелік входять понад 2600 фізичних та юридичних осіб.

Водночас зазначається, що під час перегляду санкційного списку з нього було виключено двох осіб. Про кого саме йдеться, не повідомлялося.

