На Кіпрі паніка через війну в Ірані: туристи масовано покидають острів

З настанням п'ятого тижня війни в Ірані та настанням Великодніх свят у Великій Британії туристи почали скасовувати свої відпустки на Кіпрі. Фотографії показують безлюдні пляжі та вулиці в зазвичай переповнених популярних місцях, включаючи Лімасол та Протарас, тоді як бронювання готелів на середземноморському острові скоротилося на 40%.

Як пише Ехpress, початок спільних американо-ізраїльських атак на Іран 28 лютого збігся з відновленням туристичної галузі Кіпру після зимової перерви. Через два дні, коли Іран завдав серії контрударів, безпілотник вдарив по британській військовій базі RAF Акротірі на острові, що спричинило хвилю скасувань туристичних бронювань.

Щоденні показники скасувань короткострокової оренди житла на Кіпрі різко зросли з приблизно 15% до конфлікту до 100% у наступні дні. З того часу цей показник знизився, але до 21 березня залишався на рівні близько 45%, при цьому в Греції та Туреччині також спостерігалося незначне зростання показників скасування.

Асоціація готельєрів Кіпру зафіксувала майже 40% падіння бронювань у березні та аналогічне зниження у квітні.

Зазначається, що компанія Muskita Hotels, яка керує трьома готелями на Кіпрі спостерігала хвилю скасування відпусток у березні та квітні, а також різке уповільнення бронювання на решту 2026 року. Thanos Hotels and Resorts, яка керує чотирма готелями на Кіпрі, також зазнала раптового сплеску скасування.

Британія обіцяє не використовувати свої бази на Кіпрі для наступальних військових операцій

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер раз наголосив, що безпека Республіки Кіпр є фундаментальною для Сполученого Королівства, і з цією метою було прийнято рішення про посилення засобів, що сприяють вже наявним превентивним заходам.

Він сказав, що британські бази на Кіпрі не будуть використовуватися для будь-яких наступальних військових операцій.

