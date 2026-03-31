Американська компанія націлилась на СПГ-обладнання від підсанкційної фірми РФ, - Reuters

Санкції проти російського проєкту запроваджували як адміністрація Байдена, так і Трампа.

Американська компанія Polar LNG, яка планує будівництво заводу зі скрапленого газу на Алясці, планує зі знижкою придбати обладнання у російського проєкту "Арктик СПГ-2", на який Вашингтон наклав санкції.

Про це повідомив керівник Polar LNG Джоел Ріддл, пише Reuters. Компанія Polar LNG сподівається отримати дозвіл від Управління з контролю за іноземними активами США на придбання обладнання, зокрема частково збудовану установку зі зрідження газу.

Американська компанія планує ухвалити остаточне інвестиційне рішення щодо будівництва заводу в середині 2027 року, а розпочати виробництво скрапленого природного газу – у 2029 або 2030 році.

Зазначається, що санкції проти російського проєкту запроваджували як адміністрація колишнього президента Джо Байдена, так і чинного президента Дональда Трампа.

Що відомо про проєкт компанії Polar LNG

Перший етап проєкту потребуватиме інвестицій у розмірі від 8 до 9 млрд доларів і дозволить виробляти 7 млн тонн палива на рік. Його можна буде продавати до Японії, Південної Кореї та інших країн.

Компанія Polar LNG планує профінансувати понад половину проєкту за рахунок американського капіталу, але також відкрита до інвестицій з боку компаній з Японії та інших країн.

Проєкт буде співпрацювати з іншою ініціативою Alaska LNG. Її адміністрація Трампа сподівається реалізувати найближчими роками.

Компанія планує використати обладнання, яке адаптоване до арктичних умов. Також вона планує придбати шість криголамів.

Довідка УНІАН. "Арктик СПГ-2" (англ. Arctic LNG 2) – це завод з виробництва зрідженого природного газу, що споруджується на Гиданському півострові та розробляється російською компанією "Новатек".

Експорт російського СПГ

Як писав УНІАН, наприкінці серпня минулого року танкер з вантажем скрапленого природного газу (СПГ) з російського експортного об'єкта, на який накладено санкції США, вперше пришвартувався в Китаї. Він перебуває під обмеженнями ще з часів президентства Джо Байдена і тривалий час Росія не могла знайти покупців на "блакитне паливо".

Пізніше, у вересні, стало відомо, що вже другий танкер з російським газом з "Арктик СПГ-2" пришвартувався у Піднебесній. А вже в листопаді 2025 року експорт скрапленого природного газу з Росії до Китаю досяг рекордного рівня. Таким чином покупці не зважали на ризик західних санкцій, аби отримати дешеве "блакитне паливо".

У січні повідомлялося, що Росія використовує єдиний криголам, щоб доставити скраплений природний газ із заводу "Арктик СПГ-2", на який США наклали санкції. Це підкреслює потребу Москви в більшій кількості суден, здатних перетинати крижані води.

