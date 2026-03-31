Перезарядка гіганта: один із найнебезпечніших супервулканів планети знову прокидається

Магматичний резервуар гіганта, який спричинив найбільше виверження голоцену, знову наповнюється новим матеріалом.

Нам дуже мало відомо про процеси, які призводять до повторного виверження супервулканів, таких як переважно підводна кальдера Кікай в Японії, і тому ми погано підготовлені до складання прогнозів. Вчені виявили, що магматичний резервуар, пов'язаний з найбільшим вулканічним виверженням голоцену, знову заповнюється.

Це відкриття, зроблене під керівництвом дослідників з Університету Кобе, які вивчають японську кальдеру Кікай, дає нове розуміння того, як масивні системи кальдер, такі як Єллоустоун і Тоба, розвиваються з плином часу, і може допомогти поліпшити прогнозування вивержень у майбутньому, пише ScienceDaily.

Деякі вулканічні виверження настільки екстремальні, що вивільняють достатньо магми, щоб засипати весь Центральний парк шаром матеріалу товщиною 12 кілометрів. Після такої події ландшафт обвалюється у великий, відносно неглибокий кратер, відомий як кальдера. Відомі приклади включають Єллоустоун у США, Тоба в Індонезії та значною мірою занурену під воду кальдеру Кікай в Японії.

Кікай востаннє вивергався 7 300 років тому, що стало найпотужнішим виверженням поточної геологічної епохи – голоцену. Хоча вчені знають, що ці системи можуть вивергнутися знову, процес підготовки до таких подій залишається погано вивченим. "Ми повинні зрозуміти, як можуть накопичуватися такі великі кількості магми, щоб розібратися в тому, як відбуваються гігантські виверження кальдер", – пояснив геофізик з Університету Кобе Сеама Нобуказу.

Підводна сейсмічна візуалізація розкрила магматичну систему

Підводне розташування Кікай дає унікальну перевагу для досліджень. Сеама пояснив: "Підводне розташування дозволяє нам проводити систематичні великомасштабні дослідження". Працюючи спільно з Японським агентством морських наук і технологій (JAMSTEC), група використовувала масиви пневмогармат для генерації контрольованих сейсмічних імпульсів і донні сейсмометри для відстеження того, як ці хвилі проходять через земну кору. Цей підхід дозволив їм побудувати детальну картину структур під кальдерою.

Результати, опубліковані в журналі Communications Earth & Environment, підтверджують наявність великої зони, багатої на магму, безпосередньо під місцем стародавнього виверження. Дослідники змогли скласти карту розмірів і форми резервуара та визначити його зв'язок із минулою активністю. Сеама зазначив: "Завдяки його масштабам і розташуванню стає зрозуміло, що це фактично той самий магматичний резервуар, що й під час попереднього виверження".

Ін'єкція свіжої магми керує процесом підживлення

Магма, яка присутня зараз, не здається залишком від попереднього виверження. Вчені вже спостерігали за формуванням лавового купола в центрі кальдери протягом останніх 3 900 років. Хімічний аналіз показує, що цей новіший матеріал відрізняється від того, що був викинутий під час попереднього виверження.

"Це означає, що магма, яка зараз знаходиться в магматичному резервуарі під лавовим куполом, ймовірно, є знову інжектованою магмою", – резюмував Сеама. Ці висновки підтверджують більш широку модель, що пояснює, як магматичні резервуари під кальдерними вулканами з часом поповнюються.

Значення для Єллоустоуна та майбутніх вивержень

Запропонована модель повторної ін'єкції магми узгоджується зі спостереженнями за великими неглибокими магматичними системами під іншими великими кальдерами, такими як Єллоустоун і Тоба. Сеама припустив, що ця робота може допомогти вченим краще зрозуміти, як розвиваються цикли подачі магми після масивних вивержень.

На завершення він підкреслив: "Ми хочемо вдосконалити методи, які виявилися настільки корисними в цьому дослідженні, щоб глибше зрозуміти процеси повторної ін'єкції. Наша кінцева мета – стати більш здатними відстежувати критичні індикатори майбутніх гігантських вивержень".

