Європейська союзниця України продовжує торгувати з Росією: заробила майже мільярд євро

Повне припинення торгівлі із Росією в латвійському уряді обговорюють з початку повномасштабної війни.

Латвія, яка активно підтримує Україну в бортьбі з російським вторгненням, продовжує експортувати до Росії низку товарів. Про це пише "Настоящее время".

За даними Центрального статистичного управління Латвії, у минулому році експорт до РФ склав 962 мільйони євро: половина припадала на алкоголь, зокрема, віскі.

Росія на шостому місці серед головних експортних партнерів Латвії. У довоєнному 2021 році, коли був пік поставок, Рига експортувала до Москви товарів на 1,197 мільярда євро: це означає, що зниження за чотири роки війни становило лише 19-20%.

Повне припинення торгівлі та економічних зв'язків із РФ та Республікою Білорусь у латвійському уряді обговорюють з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Одна з правлячих латвійських партій, "Прогресивні", пропонує "припинити дволичну ситуацію, коли європейські країни однією рукою допомагають Україні, а іншою – вливають гроші в економіку країн-агресорів".

"Так, це може мати негативні економічні наслідки, але в короткій перспективі. У довгостроковій перспективі, я вважаю, це матиме позитивні економічні наслідки", – коментує ситуацію депутат парламенту Латвії Андріс Шуваєв.

Водночас запропоновані "Прогресивними" заходи підтримують не всі. Дані опитування, опубліковані восени минулого року агентством Norstat, показали, що лише 36% жителів країни підтримали повну заборону на бізнес із РФ та Білоруссю, тоді як 46% висловилися проти.

У латвійському уряді кажуть, що основний обсяг експорту з Латвії до Росії припадає на так званий "транзитний" експорт. Тобто постачання, які йдуть до Росії не з самої Латвії, а з інших країн Євросоюзу через латвійську територію.

У Мінекономіки Латвії кажуть, що з морально-етичного боку повна відмова від торгівлі з Москвою зрозуміла. Але на практиці таке рішення не матиме особливого ефекту: товари продовжуватимуть постачати до Росії, але через інші країни ЄС.

Щодо імпорту із РФ до Латвії, то обвал після вторгнення в Україну в 2022 році був більш відчутним. Відповідно до офіційних даних, постачання з Росії скоротилося на 93%.

Експерти визнають, що ситуація складна: з одного боку, заборона торгівлі з РФ морально виправдана, але з іншого - позначиться на економіці самої Латвії.

У Торгово-промисловій палаті, яка є найбільшою бізнес-асоціацією країни, кажуть, що повна заборона торгівлі з Росією коштуватиме Латвії приблизно 1-2% національного ВВП.

Від початку війни обсяги торгівлі між Євросоюзом та РФ суттєво зменшилися через запровадження санкцій і обмеження на ввезення окремих товарів. За даними Євростату, імпорт з Росії впав на 86% у період від першого кварталу 2022 року до першого кварталу 2025-го.

Водночас станом на 2025 рік ЄС закуповував в Москви нафту, нікель, газ, добрива, залізо і сталь, тим самим продовжуючи фінансувати війну проти України.

Повідомлялося також, що у 2024 році Європейський Союз імпортував з Російської Федерації товарів на 35 мільярдів євро.

