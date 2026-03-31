У Кремлі відповіли на пропозицію Зеленського щодо великоднього перемир’я

У Росії фактично відкинули ідею короткострокового припинення вогню.

У Кремлі прокоментували пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо можливого припинення вогню на Великдень. Речник президента РФ Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистам ТАСС повідомив, що заяви українського лідера мали загальний характер і не містили чітко сформульованої ініціативи.

"У тих заявах Зеленського, які ми читали, ми не побачили чітко сформульованої ініціативи щодо великоднього перемир'я. Він, як завжди, говорив про готовність і бажання піти на перемир'я – хай хоч яке, хай навіть великоднє", – сказав Пєсков.

У Кремлі заявили, що мова має йти не про тимчасові перемир'я, а про "вихід на мир". За словами Пєскова, саме українська сторона повинна "прийняти відповідні рішення", щоб, за версією Москви, перейти від обговорення пауз до повноцінного врегулювання.

Відео дня

Війна в Україні – новини про переговори та перемир'я

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Київ відкритий до різних варіантів перемир'я, включаючи великодній формат. При цьому Росія продовжила демонструвати незацікавленість у припиненні вогню або проведенні переговорів про закінчення війни.

Крім того, президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація в переговорному процесі між Україною, США та Росією не зайшла в глухий кут. А м'яч, який, за словами президента України, знаходиться на боці США, не вводиться в гру через затяжний конфлікт з Іраном.

Вас також можуть зацікавити новини: