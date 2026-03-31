'США більше не будуть допомагати': ображений Трамп 'кинув' Ормузьку протоку на призволяще

Трамп запропонував іншим країнам, які не можуть отримати авіаційне пальне з Близького Сходу купувати його у США.

США більше не будуть допомагати іншим країнам з постачанням нафти та пального через Ормузьку протоку, написав у власній мережі Truth Social президент США Дональд Трамп.

"США більше не будуть допомагати вам, так само як ви не допомогли нам. Іран, по суті, знищений. Найважче вже зроблено. Ідіть і дістаньте свою нафту!" - зауважив американський лідер.

Він також дав зрозуміти, що країни, які страждають через дефіцит авіаційного палива через фактичне блокування Ормузької протоки, можуть купити його у США або забрати його самотужки.

"Усім тим країнам, які не можуть отримати авіаційне паливо через Ормузьку протоку, як-от Велика Британія, що відмовилася брати участь у обезголовлені Ірану, маю для вас пропозицію: по-перше, купуйте у США, у нас його вдосталь; по-друге, наберіться трохи запізнілої сміливості, вирушайте до протоки і просто заберіть його. Вам доведеться почати вчитися боротися самостійно", - підкреслив Трамп.

2 березня Іран оголосив про закриття Ормузької протоки, що дало потужний імпульс зростанню цін на нафту. Пізніше представники влади країни стверджували, що протока відкрита для кораблів країн, які не беруть участь у війні проти Ірану.

Разом з тим, 20 березня стало відомо, що Іран запровадив плату за безпечний прохід кораблів Ормузькою протокою у 2 мільйони доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: