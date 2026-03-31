Перед Великоднем на ринку почали дорожчати м'ясо та курячі яйця

Ціни залишалися стабільними у попередні два тижні.

Вартість на ринку курячих яєць та низки видів м’яса, зокрема баранини, індички та курятини, зросла в порівнянні з кінцем минулого тижня. Про це свідчать дані на сайті "Столичного ринку".

Курячі яйця, один із символів Великодня, додали в ціні 6,5-8%, в залежності від категорії. Так, в середньому яйця С1 здорожчали з 62 до 66 гривень до десяток, С0 – з 65 до 70 гривень, а СВ – з 72 до 77 гривень.

Ціни на куряче м’ясо зросли за вихідні відчутніше – на 14-29%. У відсотковому значенні найменше здорожчало куряче крило – з 69 до 79 гривень за кілограм, а найбільше куряче стегенце – з 97 до 125 гривень за кіло. Куряче філе додало 21,6% – зі 139 до 169 грн/кг.

Індичка теж здорожчала, але трохи менше, ніж курятина – від 5% до 17%. Індиче філе продають на ринку зараз за 315 грн/кг (+12,9%), а фабричну тушку птиці – за 199 грн/кг (+5,3%).

Баранина додала в ціні від 8% до 18%. Ошийок баранини здорожчав на 40 гривень - до 280 грн/кг (+16,7%). На таку ж суму подорожчали і ребра – їх відпускають в середньому по 260 грн/кг (+18,2%).

Ціни на продукти до Великодня – прогнози експертів

Виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко зазначає, що ціни на курятину в Україні знижувалися протягом чотирьох попередніх місяців. Водночас собівартість за цей період суттєво виросла, тому виробники найближчим часом мають підвищувати ціни – як мінімум, до рівня кінця минулого року.

А курячі яйця до Великодня можуть здорожчати орієнтовно на 10%, каже економіст Олег Пендзин. Торговельні мережі можуть собі дозволити підняти ціни, оскільки українці все одно будуть купувати до свята цей продукт, впевнений він.

Вас також можуть зацікавити новини: