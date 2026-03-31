Хегсет назвав найближчі дні вирішальними у війні проти Ірану

США прагнуть укласти угоду на своїх умовах, однак готові продовжувати військовий тиск.

Міністр оборони Піт Хегсет і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн на прес-конференції заявили, що "найближчі дні будуть вирішальними" у війні з Іраном.

"Іран знає це, і вони майже нічого не можуть вжити у військовому плані", – заявив Хегсет. Міністр оборони зазначив, що "американська вогнева потужність тільки збільшується", тоді як потужність Ірану "зменшується", пише CBS News. "Всього за один місяць – всього за один місяць – ми встановили умови", – підкреслив Хегсет.

Війна з Іраном – подробиці

Президент США Дональд Трамп, у свою чергу, повідомив, що він "поки що" не готовий відмовитися від спроби змусити Іран знову відкрити Ормузьку протоку. Він знову висловив розчарування тим, що інші країни не направили військові ресурси для приєднання до американо-ізраїльської війни проти Ірану, заявивши, що "країни повинні прийти і подбати про це".

Відео дня

Американський лідер закликав інші країни, такі як Велика Британія, "забирати свою власну нафту", взявши під контроль Ормузьку протоку. "У мене є для вас пропозиція: номер 1 – купуйте у США, у нас її достатньо, і номер 2 – наберіться трохи запізнілої хоробрості, йдіть до протоки і просто заберіть її. Вам доведеться навчитися боротися за себе, США більше не допомагатимуть вам, так само, як ви не допомогли нам", – написав Трамп.

Щодо Ормузької протоки Хегсет уточнив, що президент був "максимально чітким з Іраном: "Відкрийте її для бізнесу або у нас є варіанти", і вони у нас, безумовно, є". Хегсет зауважив, що "сьогодні через протоку проходить набагато більше суден, ніж раніше", але лише кілька суден відстежуються під час проходження через Ормузьку протоку, і вони вийшли з іранських портів або транслюють повідомлення про те, що перевозять продовольство, оскільки "нас там немає, щоб перевірити вантаж і фактичні пункти призначення".

Критика та питання переговорів

На тлі критики з боку деяких демократів щодо того, чи ведуться переговори з Іраном, Хегсет запевнив, що переговори "дуже реальні". Він назвав їх "активними і, я думаю, такими, що набирають сили".

"Мир є кращим варіантом. Якби Іран був готовий відмовитися від наявних у нього матеріалів та амбіцій, відкрити протоку – це і є мета", – пояснив Хегсет. "Ми не хочемо робити у військовому плані більше, ніж зобов’язані. Але я не жартував, коли сказав, що тим часом ми будемо вести переговори за допомогою бомб". Міністр оборони додав, що "основним зусиллям є угода".

Кейн же підкреслив, що "наші об’єднані сили продовжують концентруватися на військових цілях, оскільки ми систематично продовжуємо послаблювати та знищувати здатність Ірану проєктувати силу та загрожувати стабільності за межами своїх кордонів".

Він підтвердив, що США, як і раніше, зосереджені на знищенні потенціалу балістичних ракет та безпілотних авіаційних систем Ірану, а також ланцюгів постачання для цих програм.

Інші новини про війну США та Ізраїлю проти Ірану

Раніше УНІАН повідомляв, що Іран міг пошкодити стратегічну авіабазу США в Кувейті. В результаті атак могла бути виведена з ладу інфраструктура, зокрема цехи з технічного обслуговування та склади озброєння США.

Крім того, ми також розповідали, що ціни на бензин у США б'ють рекорди за останні три роки. З початку війни на Близькому Сході середні роздрібні ціни на бензин у США піднялися приблизно на 1,06 долара за галон, або на 36%.

