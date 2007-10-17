У Херсоні легковик врізався в ремонтну вантажівку: загинула людина

У Херсоні в результаті зіткнення легкового автомобіля з ремонтною вантажівкою, з якої лагодили тролейбусну лінію, загинула людина.

Як повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Херсонської обласної державної адміністрації, 16 жовтня о 23.05 у Херсоні на вул. Нафтовиків під залізничним переїздом автомобіль «Шевролє Авео» зіткнувся з ремонтним спецавто ГАЗ-52 тролейбусного парку міста, з якого здійснювалися ремонтні роботи.

В результаті зіткнення загинув 27-річний пасажир легковика. Слідство з’ясовує причини ДТП.