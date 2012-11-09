Колишній військовий привіз до пожежної команди артснаряд
01:15, 09 листопада 2012Разное
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На Вінниччині чоловік знайшов у лісі 88-міліметровий артилерійський снаряд часів Другої світової війни та привіз його до Вінниці у державну пожежно-рятувальну частину №3.
Про це повідомляє прес-служба МНС у Вінницькій області.
За повідомленням, 8 листопада вінничанин, проїжджаючи лісом на вантажному автомобілі (перевозив відсів із гранітного кар’єра) зробив зупинку, аби глянути, чи є гриби, й випадково побачив у чагарнику артилерійський снаряд.
Колишній військовий кинув снаряд на відсів у кузов самоскида та привіз його у державну пожежно-рятувальну частину №3, що в обласному центрі.
За даними МНС, з початку року це вже 2149-та знахідка боєприпасів часів війни. Вінницькі рятувальники серед інших вибухонебезпечних предметів знешкодили 73 авіаційні бомби.
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