Колишній військовий привіз до пожежної команди артснаряд

Про це повідомляє прес-служба МНС у Вінницькій області.

За повідомленням, 8 листопада вінничанин, проїжджаючи лісом на вантажному автомобілі (перевозив відсів із гранітного кар’єра) зробив зупинку, аби глянути, чи є гриби, й випадково побачив у чагарнику артилерійський снаряд.

Колишній військовий кинув снаряд на відсів у кузов самоскида та привіз його у державну пожежно-рятувальну частину №3, що в обласному центрі.

За даними МНС, з початку року це вже 2149-та знахідка боєприпасів часів війни. Вінницькі рятувальники серед інших вибухонебезпечних предметів знешкодили 73 авіаційні бомби.