ЗІЛ зіткнувся з Вольво: троє загиблих

Вчора близько 11.00 у Полтавській області на 155-му км автодороги Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин автомобіль "ЗІЛ-ММЗ" зіткнувся з автомобілем "Вольво", що рухався в зустрічному напрямку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій і двоє пасажирів "Вольво" загинули на місці пригоди.