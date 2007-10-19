ДТП на Дніпропетровщині: постраждали 12 людей

На Дніпропетровщині під час дорожньо-транспортної пригоди травмовано 12 пасажирів мікроавтобуса.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, ДТП сталося на перехресті автодоріг “Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта” та “Дніпропетровськ-Синельникове”.

Водій автомобіля "ВАЗ-2107", рухаючись в напрямку м. Синельникове, під час виїзду на головну дорогу, порушивши правила дорожнього руху, створив аварійну ситуацію мікроавтобусу "Мерседес Бенц-316", що рухався по головній дорозі в напрямку м. Харкова.

Намагаючись уникнути зіткнення, водій мікроавтобуса виїхав на смугу зустрічного руху і з`їхав в кювет, де перекинувся.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 12 пасажирів мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження, троє з них доставлені до Синельниківської райлікарні.