Коктейль ”Піско Сауер” оголошений національним надбанням Перу

Інститут культури Перу оголосив коктейль "Піско Сауер" (Pisco Sour) національним надбанням.

"Таке рішення зумовлене необхідністю захисту інтелектуальної власності", - йдеться в офіційному повідомленні інституту.

Перуанці та чилійці багатьо років сперечаються за пріоритет винахідника коктейлю. Проте МЗС Перу встиг запатентувати рецепт і нині активно його просуває на світовому ринку.

Рецепт його приготування простий. У шейкер наливають виноградну горілку "Піско", додають збитий яєчний білок, лимонний сік, цукор і дрібно розмелений лід. Потім усе це треба добре змішати і зверху додати щіпку кориці.

Як стверджують перуанські історики, вперше цей напій почали пропонувати в столичному барі "Morris" на початку XVIII століття. Автором винаходу став господар бару, емігрант із США Моріс. Дивовижний напій одразу ж припав до смаку публіці, і слава про нього розлетілася по всій країні.

Чудовий напій приємно зігріває душу і веселить розум, що цілком відповідає перекладу з мови аборигенів рisco sour як “птах, що летить".

РІА "Новости"