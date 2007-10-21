Профспілка... голлівудських сценаристів ухвалила рішення про страйк

Профспілка кіно- і телесценаристів Голлівуду отримала право на проведення страйків у будь-який час після закінчення контракту наприкінці жовтня ц.р. Більше 5 тис. членів Гільдії письменників Америки провели 18 жовтня голосування, за підсумками якого 90% висловилися за страйк, передає Associated Press.

"Сценаристи не хочуть страйкувати, але вони настроєні і готові вжити жорстких, єдиних дій, щоб захистити свої права. Ми повинні одержати контракт, щоб мати фінансову вигоду в кіноіндустрії, яка зростає гігантськими темпами ", - заявив голова гільдії Патрік Верроне. Спілка веде переговори з Альянсом кіно- і телепродюсерів, які представляють тисячі голлівудських студій, з липня ц.р. Поки що діалог сторін ні до чого не привів. Ключовим питанням переговорів є обсяг компенсації письменникам за шоу в прямому ефірі та інші нові формати телепрограм.

Востаннє спілка сценаристів проводила страйк в 1998 р., вона тривала два дні і обійшлася індустрії в 500 млн. дол.

РосБізнесКонсалтинг