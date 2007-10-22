Поліція моралі Ірану заборонила неодруженим парам триматися за руки

Поліція моралі Ірану каратиме молоді неодружені пари, які прилюдно тримаються за руки, цілуються в громадських місцях і демонструють на людях інші знаки прихильності, пише ізраїльська Yedioth Ahronoth з посиланням на повідомлення іранського інформаційного агентства FARS.

"Якщо хтось прогулюється вулицею і здійснює правопорушення, ми цим займемося", - заявив у зв`язку з цим глава поліції моралі Ахмад Рузбані (Ahmad Ruzbahani).

Закони ісламської республіки забороняють жінці з`являтися в громадських місцях з чоловіком, який не є членом її сім`ї.

Утім, багато іранців цих правил не дотримують і зустрічаються з своїми молодими партнерами в місцях громадського відпочинку, зокрема, парках. Багато хто при цьому тримається за руки. Широке поширення цього феномена викликає неспокій влади.

Крім неодружених, поліція моралі звернулася також до подружніх пар, закликавши їх до скромнішої поведінки на людях. "Вони повинні поводитися гідно, не привертаючи уваги", - наголошують у поліції.

Лента.ру