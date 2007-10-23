Пропоную перейменувати Говерлу на Пік шовінізму

Репліка

Російські бритоголові діти погралися у війнушку на українській Говерлі й перейменували її на Пік Сталіна. Полякали. Відкрили на теренах колишнього СРСР ще один пік комунізму. Пік Шовінізму. Погралися діти.

Українська служба безпеки вже ніби встановила осіб, що таке вчинили. А міліція порушила кримінальну справу. Звісно, адже українські закони передбачають кримінальну відповідальність за паплюження, знищення державних знаків. Тільки хто за це реально відповідатиме? Хтось думає, що їх посадять, як того вимагає Кримінальний Кодекс? Чи хоча б дадуть умовно?

Правоохоронці, звісно, виконують свій обов’язок. Але й вони самі розуміють, що це більше для проформи. Маю великі сумніви, що українофобів буде покарано як того вимагає український закон. Вони й російського не дуже бояться, судячи з походження їхньої організації – Євразійського союзу молоді. Багато хто – і вочевидь небезпідставно – прив’язує її до Кремля, який різними інструментами намагається нагадати Україні про її минуле та сьогодення, що пішло “неправильним” шляхом.

Їх не покарають ще з кількох причин. За те, що російські громадяни вчинили в Україні, ніхто з російський властей їх не затримуватиме й тим більше не передаватиме українські стороні.

А ще Україна – не Росія. Пам’ятаєте ув’язнення українця, що мешкає в російській глибинці Тараса Зеленяка. Його назвали шовіністом за українофільські висловлювання в Інтернеті. І відповідно засудили.

У нас теж не надто переймаються такими питаннями – 2001 року (розповідаю лише про єдиний випадок, оскільки бачила на власні очі) ніхто ні з міліцейських, ні з СБУшних чиновників не звернув увагу на те, як під час знищення міліцією наметового містечка на Хрещатику хлопці в синій формі з погонами зламали древко, а потім потопталися по Державному прапору України.

Ніхто про це й не заїкнувся.

Усе, на що спроможні українські чини, – заборонити в’їзд в Україну підозрюваним, як це зробили з ідеологами ЄСМ Дугіним і Заріфулліним. І заборонити будь-який рух цієї організації в країні. Відправити ноту “до” російському МЗС і мовчки чекати, поки приїде наступна партія малоліток-шовіністів, знищить герб на будівлі Верховної Ради. І оголосить її нижньою палатою Госдуми.

Нехай тішаться?

Наталка Лущенко, м .Київ