На Луганщині горить шахта імені «Известий» державного підприємства «Донбасантрацит».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі територіального управління Держгірпромнагляду в Луганській області, сьогодні о 1-й годині ночі на шахті імені «Известий» на горизонті 295-ти метрів сталося обрушення покрівлі у виробці на відстані 10 метрів від лави.

На той час в лаві перебувало 8 гірників і двоє безпосередньо у виробці. Всього під землею працювало 114 осіб. Усі вони були виведені на поверхню.

У даний час у шахті горить метан. Вентилятор головного провітрювання працює в нормальному режимі. Спуск людей в шахту заборонено, окрім тих, хто бере участь у ліквідації. На шахті працює експертна комісія.