На Луганщині горить шахта імені «Известий»
12:59, 23 жовтня 2007Разное
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Сталося обрушення покрівлі на глибині 295 метрів
На Луганщині горить шахта імені «Известий» державного підприємства «Донбасантрацит».
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі територіального управління Держгірпромнагляду в Луганській області, сьогодні о 1-й годині ночі на шахті імені «Известий» на горизонті 295-ти метрів сталося обрушення покрівлі у виробці на відстані 10 метрів від лави.
На той час в лаві перебувало 8 гірників і двоє безпосередньо у виробці. Всього під землею працювало 114 осіб. Усі вони були виведені на поверхню.
У даний час у шахті горить метан. Вентилятор головного провітрювання працює в нормальному режимі. Спуск людей в шахту заборонено, окрім тих, хто бере участь у ліквідації. На шахті працює експертна комісія.
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