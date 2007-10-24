Шахта в Луганській області горить вже добу

На шахті імені газети "Известия" (ДП "Донбасантрацит") у м. Красний Луч Луганської області готуються до дистанційного гасіння пожежі.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби, станом на ранок 24 жовтня в шахті працюють 4 відділення рятувальників. Ведеться гасіння і охолоджування навколишніх порід водою і засобами пожежогасіння. На шахту доставляються додаткові матеріали і устаткування для гасіння пожежі.

Крім того, як повідомили в оперативному штабі, в аварійну виробку доставлено генератор інертних газів ГІГ-1500 з метою нагнітання на ділянку, що горить, інертного газу. Шахта видобуток вугілля не веде.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 жовтня на шахті імені газети "Известия" на горизонті 295 метрів стався обвал крівлі у виробці на відстані 10 метрів від лави. У момент аварії в лаві перебувало 8 гірників і двоє безпосередньо у виробці. Всього під землею працювали 114 чоловік. Всі вони були виведені на поверхню. Рятувальники встановили, що в аварійній виробці горить метан.