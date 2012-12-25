У Києві привітали трьох учасників Великої Вітчизняної

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Мені особливо приємно вітати наших співвітчизників, які є легендою Перемоги та відродження Києва. Адже й нині вони залишаються для кожного з нас прикладом мужності, сили волі та оптимізму. Це справжні чоловіки, сповнені енергії та ентузіазму. Я переконаний, що доки існує Україна, доти перемога у Великій Вітчизняній війні, її герої не будуть забутими», – зазначив у вітальному слові О.Попов.

Він також вручив ювілярам відзнаки Київської міської державної адміністрації та привітав з новорічно-різдвяними святами.

Як йдеться в повідомленні, звання Героя Радянського Союзу Івану Селіфонову було присвоєно у червні 1945 року. Він та Ігор Горєлов були учасниками Параду Перемоги в Москві 24 червня 1945 року. Вони продовжили службу в Збройних Силах. Павло Косіцин працював інженером, керівником автогосподарства. Перебуваючи на заслуженому відпочинку, всі ювіляри активно займаються громадською роботою.