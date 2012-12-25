Чоловік із самурайським мечем напав на перехожу

У результаті жінка отримала глибокі рани на ногах, руках і обличчі. Зараз вона перебуває в госпіталі, її життю нічого не загрожує, повідомляє Sky News.

Зупинити "самурая" зміг черговий сержант поліції, причому зробити це йому вдалося, будучи абсолютно беззбройним. Під час затримання озброєний чоловік спробував зарубати служителя правопорядку.

Після арешту в сумці у чоловіка виявилися бойові ножі, арбалет і протигаз. Про мотиви затриманого поки нічого не відомо.

Самурайські мечі нерідко використовуються у Великобританії як знаряддя злочинів. Їх продаж в країні заборонений з 2007 року, зауважує РосБізнесКонсалтинг. Забороні передував ряд отримали широкий розголос випадків убивств з використанням саме цього виду зброї.