26-29 грудня на території стадіону «Олімпійський» пройде «Святковий ярмарок».

На відвідувачів чекатимуть безліч пропозицій: у широкому асортименті дитячий, жіночий та чоловічий одяг, взуття до сезону, трикотаж, білизна, вироби із шкіри та хутра, косметика, парфюмерія, біжутерія, шкіргалантерея, головні убори, парасольки, сувеніри, дитячі іграшки та інше.

Якщо Вас цікавлять вироби із хутра та шкіри – саме час завітати на цю виставку-ярмарок. Великий вибір шуб, дублянок, хутряних пальт, головних уборів, шкіряних курток, рукавичок, сумок та інших аксесуарів – це можливість придбати обнову для себе та своїх близьких.

Виставки–ярмарки на стадіоні «Олімпійський» дедалі більше стають популярними у киян та гостей міста завдяки широкому асортименту товарів та зручному розташуванню. Місце дуже зручне: біля стадіону «Олімпійський» є просторі парковки, поруч дві станції метро – «Палац Спорту» та «Олімпійська».

Завітайте на «Святковий ярмарок» у новому павільоні на стадіоні «Олімпійський»! “Святковий ярмарок» - подарунки до Нового року на будь-який смак!

Ярмарок працюватиме 26-29 грудня з 11.00 до 19.00. Вхід вільний.

Детальна інформація за телефонами: (044) 237-17-82, (096) 506-83-34, (093) 904-10-11

http://expo-modul.com/archives/641

http://expo-modul.com/archives/602