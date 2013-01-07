Біля Каховки зіткнулися два автобуси: є постраждалі (фото)

Як повідомляє прес-служба Департаменту ДАІ МВС України, аварія сталася 6 січня о 17.20 на під’їзді до міста Каховка.

За попередніми даними, водій мікроавтобуса Volkswagen LT 28 не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив лобове зіткнення з автобусом «ПАЗ 4234».

Внаслідок ДТП водій Volkswagen та п’ятеро пасажирів автобуса «ПАЗ» отримали тілесні ушкодження, з якими були доставлені до лікарні.

Триває розслідування пригоди.