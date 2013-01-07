Біля Каховки зіткнулися два автобуси: є постраждалі (фото)
10:50, 07 січня 2013Разное
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На Херсонщині внаслідок зіткнення двох автобусів травмовано шестеро осіб.
ДТП сталася у Святвечір
Як повідомляє прес-служба Департаменту ДАІ МВС України, аварія сталася 6 січня о 17.20 на під’їзді до міста Каховка.
За попередніми даними, водій мікроавтобуса Volkswagen LT 28 не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив лобове зіткнення з автобусом «ПАЗ 4234».
Постраждали 6 людей / Фото: ДАІ МВС України
Внаслідок ДТП водій Volkswagen та п’ятеро пасажирів автобуса «ПАЗ» отримали тілесні ушкодження, з якими були доставлені до лікарні.
Триває розслідування пригоди.
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