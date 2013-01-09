У Росії заборонили пальне другого класу

Відповідні зміни до техрегламенту були схвалені урядом РФ у вересні 2011 року. Тоді влада прийняла рішення продовжити використання бензинів і ДП "Євро-2" на два роки - до 31 грудня 2012 року, "Євро-3" на три роки - до 31 грудня 2014 року, "Євро-4" на один рік - до 31 грудня 2015.

Перехід на використання пального більш високого класу був відстрочений через неготовність автопарку країни - 50% автомобілістів використовували на той момент бензин класу "Євро-2" і нижче, - а також побоюваннями, що нафтопереробні заводи не зможуть виробляти необхідну кількість пального високого екологічного класу .

Галузеві експерти в 2012 році висловлювали припущення, що заборона обігу "Євро-2" може бути знову відкладена через недостатні темпи модернізації НПЗ, але Міненерго та Мінприроди виступили за дотримання норм чинного техрегламенту.

За даними Міненерго, нафтокомпанії РФ в 2012 році ввели в експлуатацію 15 установок вторинної переробки нафти і підтвердили повну готовність до випуску в обіг на внутрішньому ринку РФ моторних пальних третього класу і вище з 1 січня 2013 року.

У 2012 році нафтокомпанії направили на модернізацію НПЗ близько 190 мільярдів рублів, в 2013 році інвестиції на ці цілі можуть зрости майже вдвічі - більш ніж до 350 мільярдів рублів.