Держстат порахував, скільки залишилося бензину

Про це УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, у січні через мережу АЗС було продано 206,2 тис. тонн бензину, що на 17,8% менше, ніж у грудні; 127,1 тис. тонн дизельного пального, що на 18,5% менше, ніж у попередньому місяці; 25,6 тис. тонн скрапленого газу (на 18% менше);10,2 тис. тонн стисненого газу (на 15% менше).

У загальному обсязі реалізованого бензину найбільша частка (54,7%) доводилася на продаж бензину моторного мазки А-95.

На 1 лютого поточного року на АЗС у залишках налічувалося 133,6 тис. тонн бензину моторного, 65,3 тис. тонн дизельного пального, 9,2 тис. тонн скрапленого газу й 0,4 тис. тонн стисненого газу.

Як повідомляв УНІАН, Україна в січні 2013 року імпортувала нафту й нафтопродукти обсягом 514,914 тис. тонн на загальну суму 504,393 млн дол.

Імпорт нафтопродуктів за січень 2013 року становив 446,574 тис. тонн на загальну суму 443,992 млн дол.

Найбільшими імпортерами нафтопродуктів у січні стали РФ (125,436 тис. тонн на суму 119,808 млн дол.), Литва (73,319 тис. тонн на суму 74,215 млн дол.) і Білорусь (189,863 тис. тонн на суму 188,91 млн дол.).