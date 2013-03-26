Імігрант у США купив разом з випивкою фантастичний лотерейний виграш

Щасливий квиток був придбаний в одному з магазинів, що продають алкогольні напої в штаті Нью-Джерсі, передає Associated Press.

Після сплати всіх внесків та податків підсумкова сума, яка дістанеться П.Квезада, становитиме 152 млн дол Це четвертий за величиною виграш за всю історію лотереї Powerball, повідомляє РБК.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, перше, що зробить переможець з виграшем - витратить частину коштів на допомогу родині. Дружина Педро Квезада, Інес, сказала, що шокована виграшем, але дякує за нього Богові.

Сусіди подружжя Квезада з району Пассаік поблизу м. Нью-Йорк повідомили, що родина переможців справляє враження "дуже спокійної і працьовитої".