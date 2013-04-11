В Азарова обіцяють, що скоро старі автомобілі можна буде замінити на нові

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков під час прямої телефонної лінії газети “Комсомольская правда в Украине”.

Він зазначив, що така програма розробляється. Також уряд вивчає досвід європейських країн, в яких діють такі програми.

“Ми зараз вивчаємо досвід європейських країн, де люди при здачі старих автомобілів отримують якусь компенсацію і купують нові. Ми цей досвід вивчаємо і, думаю, що в цьому році ми її (програму з утилізації автомобілів - УНІАН) приймемо і вона буде діяти”, - сказав міністр.

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О.Проскуряков також зауважив, що у даний час в Україні чимало людей мають старі автомобілі, тому заборонити їх використання неможливо, цим людям необхідно, спираючись на європейський досвід, запропонувати дієву модель заміни старих авто на нові.