В Азарова обіцяють, що скоро старі автомобілі можна буде замінити на нові

11:59, 11 квітня 2013
Разное
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В Україні цього року може бути прийнята програма з утилізації старих автомобілів.

Олег Проскуряков

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков під час прямої телефонної лінії газети “Комсомольская правда в Украине”.
Він зазначив, що така програма розробляється. Також уряд вивчає досвід європейських країн, в яких діють такі програми.

“Ми зараз вивчаємо досвід європейських країн, де люди при здачі старих автомобілів отримують якусь компенсацію і купують нові. Ми цей досвід вивчаємо і, думаю, що в цьому році ми її (програму з утилізації автомобілів - УНІАН) приймемо і вона буде діяти”, - сказав міністр.

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О.Проскуряков також зауважив, що у даний час в Україні чимало людей мають старі автомобілі, тому заборонити їх використання неможливо, цим людям необхідно, спираючись на європейський досвід, запропонувати дієву модель заміни старих авто на нові.

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