Міліцію пересадять на іномарки - щоб менше псувала повітря

Одним з масштабних проектів з використанням японських технологій є технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих патрульних автомобілів) машин з гібридною силовою установкою у Міністерстві внутрішніх справ України.

Зокрема, для працівників МВС в рамках проекту "Зелені інвестиції" закупили 1220 гібридних автомобілів Toyota Premio на суму 380,7 млн грн, повідомив міністр екології і природних ресурсів Олег Проскуряков на прес-конференції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, міністр повідомив, що перші п'ять гібридних автомобілів вже доставили в Україну, а до кінця вересня надійдуть всі 1220 автомобілів, після чого старі машини МВС поміняють на нові.

«Якщо звичайний автомобіль, який використовується зараз в МВС, в середньому споживає 12-14 літрів на сто кілометрів, а відповідно, це і викиди СО2, то ці автомобілі будуть споживати близько 3-4 літрів на сто кілометрів, що суттєво покращить екологічну ситуацію», - наголосив О.Проскуряков.