Росія атакувала залізницю у низці областей: поїзди масово затримуються

Ворог бив по локомотивних та вагонних депо, ремонтних підприємствах, вокзалах, станціях та рухомому складу.

В ніч на 14 жовтня Росія масовано атакувала залізничні об’єкти у різних областях України. Внаслідок обстрілів фіксуються багатогодинні затримки потягів.

Як повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, ворог намагався зруйнувати все, "до чого може дотягнутися": локомотивні та вагонні депо, ремонтні підприємства, вокзали й станції, а також рухомий склад.

Цієї ночі, за його словами, масована хвиля ударів по залізниці охопила Харківщину, Київщину, Вінниччину, Хмельниччину, Тернопільщину.

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"Вибивало енергетику, наші фахівців тут же відновлювали, блокувало через негабарит ключові напрямки - організовували альтернативні та забезпечували проїзд. Ключове - всі завчасно попереджались, чітко евакуйовувались і пройшли ніч без постраждалих і людських втрат. Матеріальні втрати - суттєві, вже від ранку працюємо над відновленням", - повідомив він.

За даним "Укрзалізниці", наразі затримується велика кількість поїздів. Найбільше від графіка відстає поїзд №93/94, Харків – Хелм із затримкою у майже 10 годин.

Найдовші затримки у таких потягів:

№93/94, Харків – Хелм, +9:50 годин у дорозі;

№1/2, Харків – Рахів, +6:32;

№21/22, Львів – Харків, +5:56;

№15/16, Чернівці – Харків, +5:51;

№21/22, Харків – Львів, +5:40;

№127/128, Дніпро – Львів, +5:26;

№119/120, Хелм – Дніпро, +5:20;

№3/4, Дніпро – Ужгород, +5:18;

№705/706, Київ – Перемишль, +5:02.

В цілому у переліку затримок є десятки рейсів, які наразі курсують із відхиленням від графіка. Найменші зафіксовані затримки становлять 30 хвилин.

"Укрзалізниця" - останні новини

З 20 жовтня "Укрзалізниця" планує скасувати одразу два потяги – № 79/80 Дніпро-Львів та № 31/32 Запоріжжя-Перемишль. Рішення в компанії пояснили погіршенням безпекової ситуації, що призвело до значного зниження пасажиропотоку.

8 вересня Росія протягом дня тричі атакувала пасажирські поїзди "Укрзалізниці". Внаслідок ударів були поранені, загинула працівниця УЗ.

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