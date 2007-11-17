Зсув загрожує зруйнувати пам`ятники архітектури в Батурині

У смт Батурин Чернігівської області через активізацію зсувних процесів під загрозою руйнування опинилися історичні пам`ятники архітектури ХVІ-ХІХ сторіч.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зсувні процеси активізувалися у межах вулиць Набережна, Прокоповича, Самойловича та Центральна (загальна протяжність зсувів 1 тис. 950 м, висота тераси близько 20 м). Існує загроза руйнування палацу К. Розумовського; Воскресенської церкви і школи; пам`ятного хреста жертвам Батуринської трагедії 1708 року.

На місці події працювала комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій району, яка визначила першочергові заходи щодо попередження руйнувань історичних пам`ятників.

Ситуація знаходиться під контролем Головного управління МНС у Чернігівській області.