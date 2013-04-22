Головне за день: огляд топ-новин

Детальніша інформаційна картина дня - у нашому огляді.

Підозрюваний в організації теракту в Бостоні був громадянином Росії

Тамерлан Царнаєв був володарем паспорту РФ, на момент вибухів влада США розглядала подане ним прохання про надання громадянства. Спецслужби США допитають вдову Тамерлана Царнаєва.

У Києві зійшов черговий зсув: будинок навис над прірвою (фото)

На Батиєвій горі в Києві біля приватного будинку зійшов зсув, внаслідок чого будинок навис над прірвою і може впасти в будь-який момент

Жителям трьох столичних масивів відключили гарячу воду

Немає гарячої води у мешканців Біличів, Новобіличів і Академмістечка.

Цього тижня в Україні буде +25

Незважаючи на нічні заморозки 22-23 квітня, в країні переважатиме тепла й суха погода з температурою повітря до +25 градусів.

Невідомий відкрив стрілянину в центрі Бєлгорода: 5 людей загинули (фото, відео)

Пізніше кількість жертв зросла до 6-ти - в лікарні померла дівчина.

Міністерство домовилося з нафтотрейдерами про зниження цін на бензин А-95 і дизпальне

«Ми не вимагаємо зниження ціни на всі сорти, ми впливатимемо лише на соціальні види пального», - сказав Е.Ставицький.

ЗМІ: У Росії історикам роздали рекомендації, як спростовувати Голодомор

Федеральне архівагентство Росії "рекомендує" історикам так наводити цитати із документів , пов’язаних з голодом 30-их років, щоб вони доводили універсальний характер хлібозаготівель 1932 року і спростовували Голодомор в Україні.

Кабмін замінив одразу трьох заступників голови «Нафтогазу»

Кабінет міністрів України своїми розпорядженнями призначив першого заступника і двох заступників голови Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

ПА ОБСЄ очікує, що Україні вдасться вирішити питання з ув'язненими політиками

Виконуючий обов’язки президента Парламентської Асамблеї ОБСЄ Вольфганг Гроссрук відзначає активну роботу українського уряду з реформування судової системи, що дозволить вирішити питання щодо ув’язнених політиків.

Квасневський закликав владу й опозицію України об’єднатися заради спільної мети

Квасневський заявляє, що влада й опозиція в Україні мають об'єднатися для ухвалення євроінтеграційних законів.

Україна досі чекає від Газпрому відповіді щодо посланця в Брюссель

«Газпром» поки що не підтвердив своєї участі у круглому столі з питань української ГТС у Брюсселі.

У Кличка заявляють про фальшиві новини від імені партії

В "УДАРі" заявляють про фальшиві новини від партії з метою зірвати переговори опозиції щодо кандидата в мери Києва.

Конституційний суд 4 місяці «маринував» подання щодо перевиборів у Раду

Конституційний суд досі не відкривав провадження за поданням депутатів ВР щодо проведення повторних виборів до парламенту у 5 округах, де ЦВК відмовилась встановлювати результати голосування.