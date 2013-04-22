Головне за день: огляд топ-новин
У Бостонському теракті проступив російський слід. У Росії невідомий розстріляв людей у Белгороді. У Нафтогазі - серйозні кадрові зміни.
Детальніша інформаційна картина дня - у нашому огляді.
Підозрюваний в організації теракту в Бостоні був громадянином Росії
Тамерлан Царнаєв був володарем паспорту РФ, на момент вибухів влада США розглядала подане ним прохання про надання громадянства. Спецслужби США допитають вдову Тамерлана Царнаєва.
У Києві зійшов черговий зсув: будинок навис над прірвою (фото)
На Батиєвій горі в Києві біля приватного будинку зійшов зсув, внаслідок чого будинок навис над прірвою і може впасти в будь-який момент
Жителям трьох столичних масивів відключили гарячу воду
Немає гарячої води у мешканців Біличів, Новобіличів і Академмістечка.
Цього тижня в Україні буде +25
Незважаючи на нічні заморозки 22-23 квітня, в країні переважатиме тепла й суха погода з температурою повітря до +25 градусів.
Невідомий відкрив стрілянину в центрі Бєлгорода: 5 людей загинули (фото, відео)
Пізніше кількість жертв зросла до 6-ти - в лікарні померла дівчина.
Міністерство домовилося з нафтотрейдерами про зниження цін на бензин А-95 і дизпальне
«Ми не вимагаємо зниження ціни на всі сорти, ми впливатимемо лише на соціальні види пального», - сказав Е.Ставицький.
ЗМІ: У Росії історикам роздали рекомендації, як спростовувати Голодомор
Федеральне архівагентство Росії "рекомендує" історикам так наводити цитати із документів , пов’язаних з голодом 30-их років, щоб вони доводили універсальний характер хлібозаготівель 1932 року і спростовували Голодомор в Україні.
Кабмін замінив одразу трьох заступників голови «Нафтогазу»
Кабінет міністрів України своїми розпорядженнями призначив першого заступника і двох заступників голови Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».
ПА ОБСЄ очікує, що Україні вдасться вирішити питання з ув'язненими політиками
Виконуючий обов’язки президента Парламентської Асамблеї ОБСЄ Вольфганг Гроссрук відзначає активну роботу українського уряду з реформування судової системи, що дозволить вирішити питання щодо ув’язнених політиків.
Квасневський закликав владу й опозицію України об’єднатися заради спільної мети
Квасневський заявляє, що влада й опозиція в Україні мають об'єднатися для ухвалення євроінтеграційних законів.
Україна досі чекає від Газпрому відповіді щодо посланця в Брюссель
«Газпром» поки що не підтвердив своєї участі у круглому столі з питань української ГТС у Брюсселі.
У Кличка заявляють про фальшиві новини від імені партії
В "УДАРі" заявляють про фальшиві новини від партії з метою зірвати переговори опозиції щодо кандидата в мери Києва.
Конституційний суд 4 місяці «маринував» подання щодо перевиборів у Раду
Конституційний суд досі не відкривав провадження за поданням депутатів ВР щодо проведення повторних виборів до парламенту у 5 округах, де ЦВК відмовилась встановлювати результати голосування.