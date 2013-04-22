Невідомий відкрив стрілянину в центрі Бєлгорода: 5 людей загинули (фото, відео)
14:48, 22 квітня 2013Світ
3950 0
5 людей загинули, один поранений в понеділок у результаті стрілянини в Бєлгороді, повідомив РІА Новости представник прес-служби регіонального управління МВС.
Вийшовши з автомобіля, він відкрив стрілянину на вулиці / Фото: twitter.com/xraynrktk
За його даними, близько 14.00 до магазину "Мисливець" під'їхав чоловік на BMW темного кольору. Вийшовши з автомобіля, він відкрив стрілянину на вулиці, а потім - у магазині.
"В результаті стрілянини в магазині були вбиті три людини, а на вулиці - двоє. Ще один поранений госпіталізований", - сказав співрозмовник агентства.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter