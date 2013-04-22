Невідомий відкрив стрілянину в центрі Бєлгорода: 5 людей загинули (фото, відео)

За його даними, близько 14.00 до магазину "Мисливець" під'їхав чоловік на BMW темного кольору. Вийшовши з автомобіля, він відкрив стрілянину на вулиці, а потім - у магазині.

"В результаті стрілянини в магазині були вбиті три людини, а на вулиці - двоє. Ще один поранений госпіталізований", - сказав співрозмовник агентства.