ПА ОБСЄ очікує, що Україні вдасться вирішити питання з ув'язненими політиками
Виконуючий обов’язки президента Парламентської Асамблеї ОБСЄ Вольфганг Гроссрук відзначає активну роботу українського уряду з реформування судової системи, що дозволить вирішити питання щодо ув’язнених політиків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Гроссрук сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою сьогодні в Києві.
“Я помітив, що уряд України зараз приділяє надзвичайну увагу і активно працює над тим, щоб провести реформу саме пенітенціарної служби та судової влади, щоб зникло питання політиків, які сидять у тюрмах, і ми чекаємо на позитивний сигнал у цьому плані”, - сказав він.
Відповідаючи на запитання, чи впливає проблема порушення прав свобод в Україні, зокрема вибіркове правосуддя, на головування України в ОБСЄ В.Гроссрук сказав: “Я вважаю, що головування України в ОБСЄ свідчить про те, що Україна поважає всі цінності ОБСЄ”.
В свою чергу Л.Кожара висловив переконання, що високий рівень довіри та співробітництва між головуючим в ОБСЄ і керівництвом Парламентської Асамблеї ОБСЄ сприятиме ефективному виконанню завдань, які сьогодні стоять перед цією організацією.