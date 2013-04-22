ПА ОБСЄ очікує, що Україні вдасться вирішити питання з ув'язненими політиками

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Гроссрук сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Леонідом Кожарою сьогодні в Києві.

“Я помітив, що уряд України зараз приділяє надзвичайну увагу і активно працює над тим, щоб провести реформу саме пенітенціарної служби та судової влади, щоб зникло питання політиків, які сидять у тюрмах, і ми чекаємо на позитивний сигнал у цьому плані”, - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи впливає проблема порушення прав свобод в Україні, зокрема вибіркове правосуддя, на головування України в ОБСЄ В.Гроссрук сказав: “Я вважаю, що головування України в ОБСЄ свідчить про те, що Україна поважає всі цінності ОБСЄ”.

В свою чергу Л.Кожара висловив переконання, що високий рівень довіри та співробітництва між головуючим в ОБСЄ і керівництвом Парламентської Асамблеї ОБСЄ сприятиме ефективному виконанню завдань, які сьогодні стоять перед цією організацією.