Україна досі чекає від Газпрому відповіді щодо посланця в Брюссель

Російський газовий монополіст «Газпром» поки що не підтвердив своєї участі у роботі круглого столу, присвяченого, зокрема, питанням управління українською газотранспортною системою, проведення якого заплановане на 3 травня у Брюсселі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу в Міністерстві енергетики і вугільної промисловості міністр Едуард Ставицький.

«Направили запрошення керівникові «Газпрому» Олексію Міллеру. Підтвердження, хто буде від Росії, немає. Але сподіваюся на те, що наші російські колеги поставляться до цього питання належним чином, і будуть представлені на цих зборах», - сказав він.

Також міністр повідомив, що з українського боку в роботі круглого столу візьме участь особисто він, а також фахівці НАК «Нафтогаз України» і компанії «Укртрансгаз».

"Будуть розглянуті питання не лише щодо ГТС, але й у цілому по газовому ринку країни» - додав Е.Ставицький.

Він також нагадав, що Україна почала процес лібералізації газового ринку, «сподіваючись на те, що це дозволить істотно знизити ціну на газ, зробивши її більш справедливою, ніж зараз».

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний круглий стіл, присвячений обговоренню питання про створення консорціуму з управління газотранспортною системою України, а також інших питань газової сфери, планується провести 3 травня у Брюсселі. Головуватимуть на «круглому столі» Е.Ставицький і комісар Євросоюзу з питань енергетики Гюнтер Еттінгер.

За словами Е.Ставицького, на сьогодні вже надіслані запрошення потенційним учасникам круглого столу, зокрема «Газпрому», для того, щоб обговорити питання про модернізацію ГТС і впливи України на спорудження східноєвропейського хаба на території нашої країни з безпосередньою участю наших комунікацій – ГТС і сховищ.