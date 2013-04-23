Футболіст "Ліверпуля" вкусив суперника (фото)

Таким чином Асоціація відреагувала на те, що уругваєць під час матчу проти "Челсі" вкусив захисника Браніслава Івановича.

Суарес вже приніс вибачення за свою "непробачну поведінку", проте йому все одно загрожує тривала дискваліфікація. Епізод залишився непоміченим арбітром під час гри. Більше того: матч між "Ліверпулем" і "Челсі" закінчився внічию 2:2, при цьому Суарес забив останній гол на сьомій доданій хвилині.

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Це вже не перший скандальний епізод у кар'єрі Суареса, зауважує РБК-Спорт: граючи за "Аякс", він укусив футболіста ПСВ і був дискваліфікований на сім матчів. В Англії Суарес був дискваліфікований на вісім матчів за расистські випади на адресу захисника "Манчестер Юнайтед" Патріса Евра.

Голова профспілки Гордон Тейлор заявив, що Суарес буде відправлений на курс лікування, який допоможе форварду долати спалахи гніву. "Ніхто не сумнівається в його футбольних здібностях, але тим сумніше, що подібними витівками він завдає шкоди сам собі. Ми всі докладемо зусиль до того, щоб він навчився долати свій гнів. У нас є фахівці в цьому питанні і ми запропонуємо їх послуги "Ліверпулю", - сказав Тейлор.

Керівництво "Ліверпуля" і тренер Брендан Роджерс, зі свого боку заявили, що подібна поведінка є неприйнятною в їх команді. Один з директорів клубу, Іан Айрі, навіть скасував поїздку до Австралії, щоб відреагувати на епізод і вжити заходів.

Суарес вже приніс вибачення у своєму Twitter і оштрафований. Штраф він просив перерахувати до благодійного фонду.