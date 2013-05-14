Українка хоче змінити по батькові через Євросуд
00:22, 14 травня 2013Разное
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Європейський суд з прав людини на цьому тижні схвалить рішення у справі Наталії Гарнаги, якій в Україні було заборонено змінити по батькові.
Про це повідомляє прес-служба Європейського суду з прав людини.
Передбачається, що рішення буде схвалено у четвер, 16 травня.
Гарнага, 1968 року народження, мешканка Білої Церкви, тривалий час жила з матір'ю, вітчимом та названим братом, після чого вирішила змінити по батькові, яке вона мала від свого фізіологічного батька, на по батькові вітчима.
Влада відмовила їй у зміні по батькові, і це рішення було підтверджено в судах у 2006 році.
Після цього Гарнага звернулася до Європейського суду з прав людини. Вона оскаржує порушення статті 8 Конвенції з прав людини (право на повагу родинного життя).
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