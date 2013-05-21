Головне за день: огляд топ-новин

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Торнадо в Оклахомі: кількість жертв перевищила 90 осіб (відео)

За даними CNN, серед загиблих не менше 20 дітей

Судове засідання у справі ЄЕСУ перенесене на 7 червня

Юлія Тимошенко в свою чергу вимагає негайного закриття справи щодо ЄЕСУ. У свою чергу прокурор сподівається, що Тимошенко стане соромно, і вона сама прийде до суду.

Захарченку не важливо, що бойовики тренуються у спортзалі МВС

Сьогодні міністр МВС виступив у парламенті. Опозиція зустріла Віталія Захарченка в сесійній залі вигуками “Ганьба!”. Доповідь Захарченка про події 18 травня не дослухали. Опозиція вимагає заслухати в четвер генпрокурора та голову СБУ.

МЗС РФ: На Євробаченні 2013 у російської учасниці вкрали 10 очок

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що у російської учасниці Діни Гарипової вкрали 10 очок на Євробаченні, які дав Азербайджан. Організатор "Євробачення-2013" відкинув ці претензії

Колега «бойовика» Тітушка: Регіонали нас жорстко підставили - ЗМІ

Один зі спортсменів, що начебто брав участь у бійці на мітингу опозиції в Києві 18 травня, на умовах анонімності розповів, що замовники із ПР їх підставили, відправивши до готелю Інтерконтенинталь, де й відбулися зіткнення.

«Спортсмен» Тітушко порадив побитій журналістці навчитись «прийомчиків»

Бойовик Вадим "Румун"-Тітушко, якого звинувачують в побитті журналістки Ольги Сніцарчук, порекомендував їй спортклуб, щоб вона навчилась себе захищати.

У Києві на три дні обмежать рух транспорту

Рух буде перекрито на тих вулицях, по яких пройде маршрут велогонки.

ФФУ за договірні матчі відлучатиме від спорту назавжди

ФФУ планує внести до нових дисциплінарних правил пункт про відлучення від спорту на все життя за договірні матчі.

Французький письменник застрелився в Соборі Паризької Богоматері

Домінік Веннер наклав на себе руки в Соборі Паризької Богоматері.