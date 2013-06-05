ДАІ закликала водіїв згадати про гальма

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, розпочався сезон літніх відпусток і на автодорогах України значно зросла концентрація транспорту. Намагаючись якнайшвидше дістатися місця призначення, водії порушують швидкісний режим, правила маневрування, обгону, проводять за кермом по 10-12 годин без перерви на відпочинок, що нерідко призводить до ДТП.

За статистикою, перевищення безпечної швидкості руху залишається основною причиною ДТП. За п’ять місяців 2013 року таких ДТП сталося вже 2677 (майже 26,1% від усіх ДТП із постраждалими).

Відповідно до п. 12.1 Правил дорожнього руху, водій повинен «під час вибору в установлених межах безпечної швидкості руху враховувати дорожню обстановку… і стан транспортного засобу, щоб мати змогу постійно контролювати його рух та безпечно керувати ним». Правилами дорожнього руху України регламентована швидкість 60 км/год, з якою водії транспортних засобів можуть рухатися в населених пунктах. Поза населеними пунктами на всіх дорогах та на дорогах, що проходять через населені пункти, позначені знаком 5.47, дозволяється рух із швидкістю:

автобусам (мікроавтобусам), що здійснюють перевезення організованих груп дітей, легковим автомобілям з причепом і мотоциклам - не більше 80 км/год;

транспортним засобам, якими керують водії із стажем до 2 років, - не більше 70 км/год;

вантажним автомобілям, що перевозять людей у кузові, - не більше 60 км/год;

автобусам (за винятком мікроавтобусів) - не більше 90 км/год тощо.