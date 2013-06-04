У Києві водій врізався у відбійник: мотоцикл розірвало навпіл

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ Києві, ДТП сталося сьогодні на вулиці Борщагівській, 115, в Солом’янському районі.

Загинули двоє молодих людей віком 25-30 років. За кермом мотоцикла був студент одного із вишів Києва. На місці ДТП був знайдений студентський квиток, інші дані встановлюються, поінформували в ДАІ.

За попередніми даними, водій, керуючи мотоциклом «Honda CBR600», рухався з боку вулиці Індустріальної у напрямку Повітрофлотського проспекту. Мотоцикліст не зміг впоратись з керуванням, скоїв наїзд на бордюрний камінь та металевий відбійник. «Удар був такої сили, що мотоцикл розірвало навпіл», зазначається в повідомленні.

Водій мотоцикла загинув на місці пригоди, а пасажир від отриманих тілесних ушкоджень помер у кареті швидкої допомоги.