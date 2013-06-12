У Білорусі конфісковуватимуть автомобілі

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомила голова Постійної комісії Палати представників Національних зборів Білорусі із законодавства Людмила Михалькова сьогодні на прес-конференції, присвяченій проекту закону «Про внесення змін і доповнень до деяких кодексів Республіки Білорусь з питань посилення заходів відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп'яніння».

«Життя автоаматорів, які не дружать з дорожньою дисципліною, найближчим часом значно ускладниться», - підкреслила Михалькова.

Вона, зокрема, повідомила, що проект закону передбачає застосування спеціальної конфіскації транспортного засобу, зокрема, яка не належить нетверезому водієві, у випадках, коли порушено справу за ст. 317-1 «Керування транспортним засобом особою, яка перебуває у стані сп'яніння, передача керування транспортним засобом такій особі або відмова від проходження перевірки (огляду)» КК Білорусі.

При цьому депутат підкреслила, що конфіскація не стосуватиметься випадків, коли автомобілем оволоділи проти волі господаря. Тобто йдеться про крадіжки і самоправство.