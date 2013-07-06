У Дніпропетровську відбудують кафедральний собор (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Дніпропетровської облради, Свято-Успенський храм був закладений в 1839 році і освячений у 1850-му. Храм було виконано у російсько-візантійському стилі, він мав високу циліндричну дзвіницю та унікальні годинники з музикою.

За словами директора Дніпропетровського обласного центру з охорони історико-культурних цінностей Лідії Голубчик, свого часу для будівництва храму були залучені видатні архітектори з Санкт-Петербурга.

"Авторами годинників, які прикрашали цей собор, були ті ж майстри, що створили годинник на Спаській башті в Кремлі", - сказала Голубчик.

У 1950 році будівлю храму було віддано міський лікарні.

30 листопада 2011 року сесія Дніпропетровської міськради передала будівлю у власність Дніпропетровської єпархії КПЦ МП.

Сьогодні проведено роботи з виїмки ґрунту (близько 1500 м. куб) та проведено гідроізоляцію нижнього храму.

«Купола собору були зруйновані, тому прийнято рішення про знесення 3-го поверху будівлі і встановлення куполів та дзвіниці в тих архітектурних пропорціях, які були до революції», - повідомляє прес-служба.

Роботи планується провести протягом 2014-2015 року.

Для координації робот з відновлення собору створена громадська рада до якої зокрема увійшли митрополит Дніпропетровський і Павлоградський Іриней, міський голова Іван Куліченко, директор Дніпропетровського обласного центру з охорони історико-культурних цінностей Лідія Голубчик.