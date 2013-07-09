На Перший ягідний фестиваль зібралися триста садівників

Як повідомили УНІАН організатори фестивалю, участь у фестивалі узяли близько трьохсот професійних садівників та любителів ягід з усієї України, а також з Росії та Білорусі.

Організували та провели фестиваль одна з фірм, що спеціалізується на вирощуванні лохини розплідник "Брусвяна" разом з владою Брусилівського району.

У рамках фестивалю відбулися науково-практична конференція, перший еко-ярмарок екологічно чистих продуктів, а також шоу зірок естради.

Як розповіли УНІАН учасники фестивалю, "на ярмарку можна було придбати кущі ягід на будь-який смак, а також взяти участь у конкурсах та отримати призи. Серед призів були живі індики, баран, бичок та теличка, надані фестивалю керівництвом Брусилівської райради". Усі учасники конкурсів також отримали заохочувальні подарунки - кущі лохини.

Довідка УНІАН. Лохина (Vaccinium uliginosum L.) - чагарник родини брусничних. Харчова, вітамінозна, лікарська, медоносна та декоративна рослина. Місцеві назви — п'яниця, голубиця, гнобобель.