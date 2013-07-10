Орієнтування: шахрай їсть і п'є під виглядом начальника з Києва
01:40, 10 липня 2013Разное
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Відділ внутрішньої безпеки головного управління Міністерства доходів і зборів у Рівненській області попереджує, що невідомий чоловік називає себе начальником Державної податкової інспекції одного із районів Києва та вчиняє шахрайські дії на території області.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі головного управління Міндоходів у Рівненській області.
Як зазначили у прес-службі, шахрай робить замовлення різноманітних товарів та відвідує заклади громадського харчування при цьому за отримані послуги не розраховується.
Рівненські податківці просять підприємців бути уважними та у разі отримання інформації щодо шахрайських дій повідомляти ВВБ ГУ Міндоходів у Рівненській області.
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