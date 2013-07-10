Орієнтування: шахрай їсть і п'є під виглядом начальника з Києва

Про це УНІАН повідомили у прес-службі головного управління Міндоходів у Рівненській області.

Як зазначили у прес-службі, шахрай робить замовлення різноманітних товарів та відвідує заклади громадського харчування при цьому за отримані послуги не розраховується.

Рівненські податківці просять підприємців бути уважними та у разі отримання інформації щодо шахрайських дій повідомляти ВВБ ГУ Міндоходів у Рівненській області.