Міліцейська автівка збила дівчину з мобільним телефоном

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ МВС України у Сумській області, ДТП сталося у середу ввечері.

Як встановлено, інспектор патрульно-постової служби Конотопського міськвідділу міліції, перебуваючи на службі, рухався на службовому автомобілі Chevrolet Niva. Під час проїзду перехрестя проспекту Миру і вулиці братів Радченків на зелений сигнал світлофора він наїхав на пішохода.

Постраждала - 22-річна місцева мешканка. Під час переходу проїжджої частини вона була зосереджена на власному мобільному телефоні, тому не звернула увагу на те, що пішоходам рух було заборонено. Очевидці події підтвердили, що дівчина йшла, порушуючи правила дорожнього руху.

У результаті ДТП потерпіла отримала закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку.

Подія занесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, проводиться перевірка обставин і причин ДТП.